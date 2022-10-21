Немцы страдают из-за мошенников при попытке купить дрова

В Германии жители при попытке купить дрова для отопления жилья сталкиваются с мошенниками. Об этом сообщает агентство DPА со ссылкой на данные полиции.
По информации правоохранителей, в этом году в восточной части Мекленбурга-Передней Померании зарегистрировано более 30 случаев мошенничества при покупке дров, пеллет или инструментов для работы с деревом. Тогда как прошлом году было известно лишь об одном подобном преступлении.
«Резко возросший спрос на древесину приводит к резкому увеличению числа случаев мошенничества с дровами и инструментами по дереву», – рассказал агентству пресс-секретарь полиции.
Чаще всего пострадавшие переводили мошенникам деньги, но не получали заказанный товар. На данный момент общий ущерб от действий злоумышленников оценивается в 16 тысяч евро.
Берлин, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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