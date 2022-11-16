В Армении перевернулся армейский грузовик

В Армении грузовик с военными попал в ДТП. В результате один человек погиб и несколько пострадали. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

По данным оборонного ведомства, «Камаз» с военнослужащими перевернулся сегодня утром. В результате аварии погиб 22-летний пострадавший.

«Семеро военнослужащих получили телесные повреждения и были доставлены в гарнизонный госпиталь», – говорится в сообщении. Отмечается, что все солдаты получили медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.

Тем временем, соответствующие органы начали расследование обстоятельств произошедшего, в ходе которого будут установлены причины ДТП.

Ереван, Зоя Осколкова

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