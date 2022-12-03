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Конфликт на Украине

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Суббота, 3 декабря 2022, 14:04 мск

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ЧП в Греции: сошел с рельсов вагон с танками НАТО

Фото pronews.gr

В Греции произошло ЧП на железной дороге: сошел с рельсов вагон с танками НАТО, которые планировалось направить в балканские и балтийские страны в рамках усиления группировки Североатлантического альянса, передает греческий портал Pronews.gr.

Как сообщается, ЧП произошло накануне, когда поезд с бронетехникой находился на Французском вокзале.

Издание также не исключает, что танки могли предназначаться украинским войскам.

Афины, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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