ЧП в Греции: сошел с рельсов вагон с танками НАТО

В Греции произошло ЧП на железной дороге: сошел с рельсов вагон с танками НАТО, которые планировалось направить в балканские и балтийские страны в рамках усиления группировки Североатлантического альянса, передает греческий портал Pronews.gr.

Как сообщается, ЧП произошло накануне, когда поезд с бронетехникой находился на Французском вокзале.

Издание также не исключает, что танки могли предназначаться украинским войскам.

Афины, Светлана Антонова

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