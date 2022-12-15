В Турции в аварии с автобусом пострадали 20 человек

В Турции грузовик протаранил пассажирский автобус. В результате различные травмы получили 20 человек. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.
ДТП произошло в городе Ушак. Грузовик проехал на красный сигнал светофора и врезался в автобус, перевозивший рабочих. Камеры наблюдения зафиксировали момент аварии.
Не менее 20 человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии в Учебно-исследовательской больнице Ушака.
Полиция проводит расследование. Водителя грузовика задержали.
Анкара, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube