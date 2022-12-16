В Турции во время теракта пострадали восемь полицейских

В Турции был совершен теракт, во время которого пострадали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает телеканал NTV.

ЧП произошло на юго-востоке Турции, в провинции Диярбакыр. Служебный автобус, перевозивший подразделение полицейского спецназа, был поврежден взрывом от припаркованного автомобиля. Предположительно злоумышленники начинили машину взрывчаткой и привели устройство в действие с помощью дистанционного управления, когда полицейский автобус проезжал мимо.

В результате пострадали по меньшей мере восемь полицейских. Раненых доставили в местные больницы.

К месту теракта переброшены дополнительные силы безопасности. Район блокирован, проводится антитеррористическая операция.

Анкара, Зоя Осколкова

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