В США сотрудница полиции получила передозировку наркотиками во время обыска

В США сотрудница полиции упала в обморок во время обыска. Оказалось, что женщина случайно вдохнула запрещенные вещества. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в городе Таварес, штата Флорида. Кортни Бэнник обыскивала автомобиль подозреваемого и резко почувствовала недомогание. Она начала задыхаться, а затем потеряла сознание.
Прибывшие на место медики вкололи ей вещество, используемое при отправлении опиатами. Вскоре Бэнник пришла в себя и сейчас идет на поправку.
Предполагается, что наркотик попал в организм сотрудницы полиции во время обыска. При этом женщина была в перчатках, вероятно, из-за сильного ветра наркотик оказался в воздухе и попал в дыхательные пути.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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