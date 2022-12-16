В США сотрудница полиции получила передозировку наркотиками во время обыска

В США сотрудница полиции упала в обморок во время обыска. Оказалось, что женщина случайно вдохнула запрещенные вещества. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Таварес, штата Флорида. Кортни Бэнник обыскивала автомобиль подозреваемого и резко почувствовала недомогание. Она начала задыхаться, а затем потеряла сознание.

Прибывшие на место медики вкололи ей вещество, используемое при отправлении опиатами. Вскоре Бэнник пришла в себя и сейчас идет на поправку.

Предполагается, что наркотик попал в организм сотрудницы полиции во время обыска. При этом женщина была в перчатках, вероятно, из-за сильного ветра наркотик оказался в воздухе и попал в дыхательные пути.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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