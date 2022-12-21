В мире наступил «золотой век кокаина»: наркокартели осваивают новые территории в Европе и Азии

В мире наблюдается рост производства кокаина. Наркотика настолько много, что он распространяется там, где его никогда не видели. Традиционный американский рынок перенасыщен, а наркокартели все активнее осваивают Европу и Азию. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, сейчас отмечается еще гораздо больший бум торговки кокаином, чем в эпоху Пабло Эскобара в 1980-1990-х годах. В Колумбии скотоводческие ранчо и рыбные фермы по площади значительно уступают «бескрайним полям коки». Судя по фото со спутников, в 2021 году площадь колумбийских земель, засеянных кокой, выросла до рекордных 200 тысяч га, что в пять раз больше, чем было на момент конца эпохи Эскобара в 1993 году.

«Мы живем в золотой век кокаина. Кокаин достигает уголков планеты, которые никогда его раньше не видели, потому что наркотика так много», – говорит автор книги «Кило: внутри самых смертоносных кокаиновых картелей» Тоби Мьюз, который более двух десятилетий освещает колумбийскую торговлю наркотиками.

Его слова подтверждают сведения Управления ООН по наркотикам и преступности, согласно которым незаконная промышленность производит около 2 тысяч тонн кокаина в год, что почти вдвое превышает объем, производимый десять лет назад.

Кроме того, наркокартели становятся все более искусными в сокрытии запрещенных веществ и перемещении больших партий по всему миру. В частности, для поставок в Европу торговцы используют в основном коммерческие грузовые суда, плавающие через Атлантический океан. Все большие объемы наркотика изымаются в портах Турции и Восточной Европы. «Европа наводнена кокаином. Предложение просто неслыханное», – сказал главный научный аналитик Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, агентства ЕС Лоран Ланиэль. В Африке число изъятых партий кокаина увеличилось в 10 раз с 2015 по 2019 год, в то время как число изъятых партий в Азии за тот же период увеличилось почти в 15 раз.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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