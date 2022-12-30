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Пятница, 30 декабря 2022, 11:43 мск

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Британские парламентарии оказались в центре секс-скандала

Членов британского парламента обвиняют в связях с работниками секс-индустрии во время зарубежных командировок. Об этом сообщает The Times.

Как стало известно изданию, британских парламентариев в поездках за рубежом при заселении в отели встречали работники секс-индустрии. Есть опасения, что политики в результате такого поведения могут быть подвергнуты шантажу.

«По мере того, как растет обеспокоенность тем, что члены парламента и их коллеги занимаются «сексом и пьянством» во время зарубежных визитов, некоторые высокопоставленные правительственные деятели опасаются, что против тех, кто плохо себя ведет, могут быть использованы компрометирующие доказательства», – пишет обозреватель Генри Зеффман.

Один из источников издания сообщил, что был шокирован. По его словам, если недружественные страны получат фотографии или другие доказательства неподобающего поведения политиков, то Британия может столкнуться с большими проблемами.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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