На Филиппинах жертвами наводнения стали 28 человек

На Филиппинах во время наводнений погибли 28 человек, еще трое числятся пропавшими без вести. В общей сложности стихия затронула около 1,4 млн жителей страны.

Шторм и проливные дожди стали причинами разрушений в 14 регионах республики. Почти 14 тысяч человек были эвакуированы заранее. В настоящее время, по данным Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, почти 212 тысяч перемещенных лиц находятся в 489 эвакуационных центрах.

Ущерб от наводнений и оползней еще предстоит оценить. На данным момент известно, что стихия повредила 1,3 тысячи домов, 156 инфраструктурных объектов и 55 мостов. Размыты более 230 дорог и трасс. В 58 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении.

В 554 городах и 134 муниципалитетах приостановлены занятия в школах и других образовательных учреждениях. В 33 населенных пунктах введен режим бедствия.

Манила, Зоя Осколкова

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