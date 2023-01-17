Жертвами наводнения в США стали 20 человек

Число погибших в результате наводнения в американском штате Калифорния достигло 20 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора Гэвина Ньюсома.

Шторм обрушился на западный берег США в конце декабря. Плохие погодные условия наблюдались и в начале января, когда президент Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации.

По словам Ньюсома, до сих пор десятки тысяч жителей находятся в эвакуации, а на месте идет устранение последствий стихии и оценка ущерба.

Планируется, что Байден посетит Калифорнию 19 января для встречи со спасателями и оценки того, какая дополнительная федеральная поддержка требуется в связи с природными катаклизмами.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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