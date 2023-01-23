Конгрессмен США призвал отправить Киеву ракеты ATACMS для атаки на Крым

Глава комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол призвал Белый дом активнее отправлять вооружение на Украину. По его мнению, Киев должен получить баллистические ракеты ATACMS для удара по Крыму.

Маккол считает, что Россия использует Крым как базу для запуска беспилотников на украинскую территорию. Ударить по этой якобы базе Киеву помогут оперативно-тактические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия, уверен политик.

«Им нужны ATACMS, артиллерия дальнего действия, чтобы поразить Крым, где находятся иранские беспилотники», – заявил Маккол в эфире ABC News.

Конгрессмен также поддержал идею отправки на Украину хотя бы одного американского танка Abrams. По его мнению, это станет сигналом для Германии, чтобы разрешить передачу киевскому режиму танков Leopard из ряда европейских стран.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что танки Abrams Украине пока предоставлены не будут. Он же рассказал, что договоренность по немецким танкам Leopard снова не состоялась, зато Великобритания пообещала передать Украине танки Challenger 2. Позже Берлин согласился не препятствовать передаче танков Leopard 2 из Польши на Украину.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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