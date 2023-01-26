Politico: у Вашингтона нет обещанных Киеву танков

Властям США придется сначала купить обещанные киевскому режиму танки, поскольку на складах Пентагона недостаточно техники, пишет Politico.

«Вы видели, как мы делали это раньше, если у нас нет запасов в США, то мы идем по пути закупок. Это же США сделают в случае с Abrams», – сказал источник изданию.

Собеседник не уточнил, в какие сроки Вашингтон намерен подписать контракты с производителями. Деньги на покупку техники возьмут со счета Инициативы по содействию безопасности Украины, из одобренной конгрессом США суммы.

Вашингтон подтвердил намерение передать Киеву 31 танк M1 Abrams в течение нескольких месяцев. В комплекте придут восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что киевскому режиму нужны сотни танков, и он их получит. «Это только начало сотрудничества по танкам, это снятие ограничений. Дальше – больше», – объявил Ермак.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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