В Иране прогремели несколько взрывов

В Иране прогремели взрывы в городе Мехабад и штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции. Также была атакована колонна грузовиков на границе Ирака и Сирии. Данные о пострадавших уточняются.

О нанесении удара по конвою из 25 иранских грузовиков в районе Абу-Камаль сообщил израильский госканал. Предварительно, военнослужащие не пострадали. Отмечается, что атакованные автомобили принадлежат Корпусу стражей Исламской революции.

Кроме того, есть информация о взрывах в городе Мехабад и штаб-квартире КСИР. Об этом написал в соцсетях местный журналист Гурбакши Сингх Чахал. Однако других деталей ЧП он не привел.

Накануне в Иране произошли ЧП сразу на нескольких заводах, где производят товары военного назначения. Как минимум в одном случае речь идет об атаке беспилотников.

Тегеран, Зоя Осколкова

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