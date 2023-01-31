В Турции выпал град размером с мяч для гольфа

На южные районы Турции обрушилась непогода. В курортной Анталье град достигал в диаметре почти 5 см. Об этом сообщает новостной портал Mynet.

Мощные осадки обрушились на города Манавгат и Серик. Автомобилисты спешили искать укрытие на подземных парковках и бензоколонках, многие машины были повреждены крупными градинами.

Кроме того, вместе с градом начался сильный снегопад, который стал причиной транспортного коллапса. На дорогах образовались многокилометровые пробки.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в Анталье возникли проблемы из-за сильных проливных дождей. В горных районах из-за ливней сошли селевые потоки.

Анталья, Зоя Осколкова

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