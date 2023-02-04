Министр финансов США подписала распоряжение о потолке цен на нефтепродукты из России

Министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на российские нефтепродукты на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от их категории. Как следует из документа, санкции вступят в силу с 5 февраля.

Потолок в $100 за баррель устанавливается на нефтепродукты, торгующиеся по цене выше сырой нефти, в $45 – на более дешевые.

Еще одним распоряжением американским физическим и юридическим лицам разрешается с 5 февраля оказывать ряд услуг, связанных со сделками с российскими нефтепродуктами, лишь при условии проведения операций с нефтепродуктами по ценам, укладывающимся в установленные потолки. Как уточняет ТАСС, к такого рода услугам относятся торговая, посредническая, финансовая, таможенная брокерская деятельность, перевозка, страхование и возмещения ущерба, а также регистрация судов. Исключение будет сделано для транзакций, касающихся продукции, погруженной на суда до 5 февраля и отгруженной в порту назначения до 1 апреля текущего года.

По данным СМИ, аналогичное решение принято в Евросоюзе. В ЕС с 5 февраля запретят импорт на своей территории российских нефтепродуктов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила эту информацию. Предполагается, что это решение не будет распространяться на Венгрию.

Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в Евросоюз. Также с той же даты начал действовать потолок цен на российскую нефть, доставляемую морем, на уровне $60 за баррель, введенный странами ЕС, G7 и Австралией.

Вашингтон, Светлана Антонова

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