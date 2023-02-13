Глава NORAD допустил внеземное происхождение сбитых над США объектов

Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Херк признал, что американским военным не известно происхождение и устройство сбитых над Штатами объектов. Генерал не исключил, что у целей может быть внеземное происхождение.

«Я не собираюсь относить их к категории воздушных шаров. Мы называем их объектами не просто так. Я предоставлю разведке и контрразведке вынести заключение на данный счет. Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий», – сказал ван Херк на вопрос о возможности инопланетного происхождения сбитых объектов.

Он добавил, что пока непонятно даже, какая сила держала их в воздухе.

«Я не могу классифицировать, за счет чего они остаются в воздухе. Это может быть газовый баллон внутри конструкции или какой-то тип двигательной установки», – приводит его слова Reuters.

За последние три дня американские ВВС сбили четыре неопознанных объекта: два у побережья Южной Каролины и над Аляской, один – в небе над канадским Юконом. Четвертый объект был сбит истребителем F-16 над озером Гурон на границе с Канадой.

Сбитый над Атлантикой воздушный шар стал причиной скандала между КША и Китаем, которому принадлежал. Пекин настаивал, что аэростат выполнял научную миссию и залетел в воздушное пространство Штатов случайно. Вашингтон настаивал, что аппарат был разведывательным.

Разведка США получила более 500 новых сообщений об НЛО с августа 2022 года. Специалисты распознали в большинстве воздушные шары и беспилотники, но треть осталась необъяснимой.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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