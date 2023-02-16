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Четверг, 16 февраля 2023, 11:45 мск

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Twitter разрешил рекламировать наркотики на своей платформе

Фото: Freepik

Соцсеть Twitter смягчила требования к рекламе. Теперь на платформе можно продвигать каннабис. Об этом говорится в блоге компании.

Американские производители каннабиса смогут рекламироваться в Twitter при соблюдении условий. Во-первых, целевой аудиторией рекламы не должны быть люди младше 21 года.

Во-вторых, необходимо получить соответствующую лицензию у регулирующих органов.

Кроме того, реклама не должна быть нацелена на юрисдикции, в которых у компании нет лицензии. То есть она может быть направлена только в те страны и регионы, где производитель имеет разрешение на продвижение товаров или услуг в интернете.

Мера нацелена на создание условий для ответственного маркетинга, что является величайшим шагом вперед для каждой соцсети, подчеркивается в заявлении руководства Twitter.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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