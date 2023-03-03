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Пятница, 3 марта 2023, 12:25 мск

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В Великобритании растет число преступлений в отношении россиян

В Великобритании зафиксировали рост числа преступлений против граждан России на почве национальной ненависти. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

В ходе расследования, проведенного на основании данных от нескольких территориальных органов полиции, журналисты пришли к выводу, что с 24 февраля 2022 года в Великобритании были совершены десятки преступлений на почве национальной ненависти, совершенных в отношении россиян.

Так, в 2022 году полиция Большого Манчестера зарегистрировала 13 преступлений в отношении граждан России. Годом ранее там было совершено шесть правонарушений против россиян, а в 2020 году всего два. В Дербишире зафиксировано четыре преступления, включая нападение с причинением телесных повреждений и преследование. В 2021 году подобного в округе не совершалось. О преступлениях против российских граждан также сообщили органы полиции в Лондоне, в графствах Дорсет, Кент, Эйвон, Сомерсет, Хартфордшир, Линкольншир и Кембриджшир.

В основном правонарушения носят схожий характер, чаще всего в адрес россиян звучат оскорбления и угрозы на почве национальной ненависти, кроме того, эти преступления сопровождались нападениями и нанесением материального ущерба.

При этом нередки случаи, когда нападкам подвергаются граждане других стран, которых по ошибке принимают за русских.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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