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Вторник, 7 марта 2023, 12:14 мск

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В Армении 13 чиновников пострадали в аварии с автобусом

В Ереване автобус с сотрудниками правительства Армении попал в аварию. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на управление информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра республики.

ДТП произошло на проспекте Монте Мелконяна. Автобус Hyundai столкнулся с BMW, а потом врезался в ограждение.

В результате 13 человек были госпитализированы в медцентр с травмами разной степени тяжести.

«Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщает госагентство Арменпресс. Обстоятельства ДТП установит следствие.

Ереван, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Армения

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