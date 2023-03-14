В Тихом океане обнаружили подлодку с двумя трупами и тоннами кокаина

В Тихом океане обнаружили подводную лодку, в трюме которой находились два трупа и почти три тонны наркотиков. Об этом сообщает DailyMail.

Субмарину нашли служащие Национальных военно-морских сил Колумбии. 14-метровое судно способно перевозить до шести тонн груза. Установлено, что экипаж подлодки состоял из четырех человек.

Два человека были обнаружены мертвыми, еще двоих госпитализировали. Предполагается, что причиной гибели людей стало отравление ядовитыми парами.

В трюме находилось 2,6 тонны кокаина. Стоимость крупной партии запрещенных веществ оценивается в 72 млн фунтов стерлингов. Правоохранители устанавливают принадлежность наркотиков. Отмечается, что подводные лодки часто используются наркокартелями для скрытной перевозки крупных партий кокаина в другие страны.

Богота, Зоя Осколкова

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