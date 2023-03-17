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Ущерб от землетрясений в Турции превысил 105 млрд долларов

Фото: trthaber.com

Министерство финансов и казначейства Турции оценило ущерб от разрушительных землетрясений в два триллиона турецких лир (свыше 105 млрд долларов). Об этом сообщает государственный телеканал TRT Haber.

В турецком минфине отметили, что речь идет о сумме, в шесть раз превышающей ущерб землетрясении в районе Мраморного моря в 1999 году.

«Эта цифра соответствует 9% ожидаемого национального дохода на 2023 год», – говорится в сообщении.

Утром 6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, за самыми мощными толчками последовали почти пять тысяч афтершоков. Происшествие стало самой разрушительной катастрофой в стране с 1939 года и худшим катаклизмом в регионе за 100 лет, по версии ООН. По последним данным, число жертв превысило 49 тысяч.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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