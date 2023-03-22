В Нидерландах из-за барсуков остановили движение поездов

В Нидерландах было остановлено движение поездов на двух линиях. Дело в том, что барсуки вырыли норы под железнодорожными путями. Об этом сообщает Associated Press.

Сотрудники компании ProRail, обслуживающей голландскую железнодорожную сеть, обнаружили барсучьи норы в дамбе на линии между южными городами Ден-Бош и Бокстель. Специалисты пришли к выводу, что рельсы могут просесть, и тогда безопасность движения поездов не может быть гарантирована.

Линия будет отключена по меньшей мере на неделю. Кроме ремонта дамбы предстоит решить вопрос с перемещением животных, чтобы они не испортили железнодорожные пути в будущем.

Это не первый случай, когда барсуки, которые являются охраняемыми животными в Нидерландах, портят насыпи. Ранее в этом месяце они также зарылись под рельсы возле северной деревни Молькверум в провинции Фрисландия, выведя линию из строя.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»