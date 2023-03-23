За год Королевский флот Великобритании лишился шести кораблей

За последний год шесть кораблей Королевского флота Великобритании были выведены из эксплуатации. Об этом сообщает британское издание Navy Lookout.

За прошедшие 12 месяцев были списаны такие корабли как Wave Knight, HMS Echo, HMS Shoreham, HMS Grimsby, HMS Enterprise и HMS Montrose. Чаще всего причиной стала нехватка финансирования для их содержания. Средства было решено потратить на создание новых высокотехнологичных судов.

Однако, по мнению экспертов, ситуация более сложная, чем просто сокращение расходов с целью экономии денег. Королевскому флоту не хватает средств и людей для внедрения новых систем и полной проверки их работоспособности перед поэтапным выводом из эксплуатации устаревших кораблей.

Кроме того, списание любого судна сопряжено с другими вопросами, которые выходят за рамки простого спуска флага на куске металла. Привязанности формируются людьми, которые служили на борту в течение многих лет, и теми, кто участвовал в его строительстве и обслуживании.

«Корабль также имеет глубокие связи с сообществом в своем базовом порту и аффилированных городах, организациями и спонсорами, которые позволяют ему проникать в страну далеко за пределы верфей. Особенно трудно выводить из эксплуатации суда, у которых остался дополнительный ресурс, или когда нет нового корабля, готового немедленно выступить на замену», – заключается в статье.

Лондон, Зоя Осколкова

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