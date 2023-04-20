В США арестовали гражданина Белоруссии за уклонение от санкций

В США арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина, которого обвиняют в обходе антироссийских санкций. Об этом сообщает пресс-служба американского Минюста.

По данным властей США, Карпушкин участвовал в схеме по закупке сталеплавильных материалов. Сделка стоимостью 150 млн долларов нарушала введенные ранее ограничения в отношении бизнесмена Сергея Курченко и двух его компаний.

«В жалобе Карпушкину инкриминируется один пункт обвинения в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA)», – говорится в сообщении Минюста США.

Курченко попал в «черным список» в 2015 году. Карпушкин участвовал в преступной схеме в течение трех лет, являясь сообщником жителя штата Флорида Джона Унсалана. Белорусу грозит до 20 лет тюрьмы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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