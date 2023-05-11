Кабаре «Мулен Руж» отменит номер со змеями из-за протестов зоозащитников

Кабаре «Мулен Руж» в Париже уберет из своей программы номер со змеями из-за протестов защитников животных. Об этом пишет The Guardian.

В одном из номеров танцовщица выступала в резервуаре, заполненном водой, в которой плавали змеи. Зоозащитники заметили, что в воду погружают пресмыкающихся, которые обитают в Азии и живут на суше. Активисты посчитали такое обращение жестоким и написали петицию, а также провели уличные демонстрации с требованием отменить номер.

Мэрия Парижа поддержала защитников животных и предостерегла «Мулен Руж» от использования змей в подводном представлении.

Руководство кабаре поначалу пыталось отстоять право продолжать представление, но позже согласилось с требованием активистов и выпустило объявление о том, что номер со змеями исключается из программы.

Париж, Зоя Осколкова

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