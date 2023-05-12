В Демократической Республике Конго жертвами наводнений стали более 400 человек

Наводнения и оползни стали причиной многочисленных жертв в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Проливные дожди вызвали наводнения и сходы грунта. Наиболее пострадавшими от стихии стали населенные пункты Бушушу и Ньямукуби.

По последним данным, погибли 438 человек. Многие считаются пропавшими без вести, поэтому число жертв может вырасти.

Глава Республики Феликс Чисекеди поручил направить в регион правительственную комиссию, чтобы координировать усилия по оказанию помощи пострадавшим. В стране объявили общенациональный траур по жертвам наводнений.

Киншаса, Зоя Осколкова

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