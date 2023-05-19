Хирург из Австралии провел семь лет в плену у террористов и вернулся домой

В Австралии сообщили об освобождении врача, который был похищен джихадистами, связанными с «Аль-Каидой» (запрещенная террористическая организация). Мужчина провел в плену семь лет.

О похищении Кеннета Эллиотта стало известно в 2016 году. Его с супругой захватили боевики в Буркина-Фасо, где Эллиотт управлял клиникой в городе Джибо. Через месяц после похищения жену Джослин освободили.

В 2017 году террористы «Аль-Каиды в исламском Магрибе» (террористическая организация, запрещена в РФ) опубликовали видео, на котором показаны шесть заложников, в том числе Кеннет Эллиотт.

Все это время Министерство иностранных дел Австралии пыталось добиться освобождения хирурга. 18 мая он вернулся домой, сейчас бывшему пленнику 88 лет. «Доктор Эллиотт цел и невредим и воссоединился со своей женой Джослин и их детьми», – сказала глава австралийского МИД Пенни Вонг.

По данным телеканала ABC, ни правительство, ни семья похищенного не платили выкуп террористам за его освобождение.

Сидней, Зоя Осколкова

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