Два десятка танкеров индийской компании лишат сертификации за перевозку российской нефти

Индийская компания Gatik Ship Management лишится лицензии от британской Lloyd's Register за перевозку российской нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы этой сертификационной фирмы.
По данным агентства, под санкции подпадает 21 судно. Танкеры будут лишены сертификации с 3 июня. Всего под управлением Gatik находится около 50 судов.
«При наличии доказательств мы отменяем класс обслуживания для любых судов, которые, по мнению соответствующих властей, нарушают международные санкции», – говорится в заявлении.
Lloyd's Register сертифицирует и проверяет мореходные качества судов, что необходимо для оформления страховки и входа в международные порты.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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