Эстонские СМИ опубликовали собственные некрологи, протестуя из-за роста налога

В Эстонии крупнейшие печатные издания вышли с одинаковым собственным некрологом в знак протеста против роста налога на оборот для СМИ. Об этом сообщает портал ERR.
В эстонской прессе на странице с черным фоном напечатан портрет главы правящей Партии реформ и премьер-министра Каи Каллас и вопрос к ней: «Кая Каллас, вы действительно против фактов, диалога и демократии?».
Повышение налога на оборот для СМИ с 5% до 9% может сократить число журналистов в Эстонии, пишут газеты.
Напомним, Партия реформ победила на выборах в марте 2023 года, таким образом, Каллас сохранила пост премьер-министра. При этом новое правительство заявило, что рост налогов и сокращение социальных выплат необходимо для обеспечения бюджета страны.
Таллин, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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