В Австралии заявили о захвате участка земли «российским дипломатом»

Австралийские СМИ утверждают, что «российский дипломат» захватил участок земли в Канберре и живет там в строительной бытовке.

По данным телеканала Sky News Australia, мужчина расположился на участке, предназначенном для строительства посольства РФ. Ранее австралийские власти подготовили законопроект, который запрещает России строить здание дипломатического ведомства рядом с парламентом, хотя земля находилась в аренде на законных основаниях.

По телевидению показали кадры с места событий, на которых «российский дипломат» курит рядом со зданием, похожим на строительную бытовку, а затем заходит внутрь. Телеканал утверждает, что мужчина также заказывал доставку еды. При этом полиция не может арестовать «захватчика» из-за наличия у него дипломатического иммунитета.

В настоящее время российские дипломаты занимают здание бывшего посольства СССР в Гриффите. Летом прошлого года столичные власти заявили, что расторгнут договор аренды участка земли в Канберре, заключенный еще в 2008 году. Однако России удалось доказать свою правоту в суде, который признал это решение незаконным.

Канберра, Зоя Осколкова

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