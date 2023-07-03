В Японии из-за проливных дождей проводят массовую эвакуацию

Более полумиллиона человек эвакуируют на юго-западе Японии из-за сильных дождей. Об этом сообщает телеканал NHK.

Массовая эвакуация объявлена в префектурах Фукуока, Кумамото, Миядзаки и Оита. В общей сложности свои дома должны покинуть более 587 тысяч человек.

Метеорологи объявили четвертый уровень опасности по пятибалльной шкале. Он предполагает эвакуацию жителей опасных районов.

Тем временем, в некоторых районах объявлено предупреждение об оползнях. Кроме того, уровень воды в реках Сиракава и Мифунэ превысил отметку, сигнализирующую об угрозе наводнения. Также сильный дождь разрушил бетонный мост над рекой, протекающей в городе Ямато.

Токио, Зоя Осколкова

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