В Грузии предсказали потери из бюджета до $1 млрд без туристов из России

Потери Грузии от полного запрета на въезд для российских туристов в страну составят до миллиарда долларов в год, предупредил глава правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. Экономика Грузии может лишиться до 30 тыс. рабочих мест.

«Если российские туристы вообще не будут приезжать в Грузию, за год страна будет терять примерно миллиард долларов. Это при том, что наша экономика составляет 30 миллиардов долларов. Будут потеряны 20-30 тыс. рабочих мест», – приводят его слова «Известия».

Кобахидзе обвинил оппозицию в намерении нанести экономический и политический ущерб Грузии. Поэтому и пытаются устроить провокации для создания даже небольших беспорядков в стране.

В мае президент РФ Владимир Путин отменил обязательное получение визы для граждан Грузии при въезде в Россию. Грузинский МИД поприветствовал это решение «с учетом гуманитарных последствий такого шага».

Несколько дней спустя в парламенте Грузии случилась драка между депутатами из-за разных позиций в отношении возобновления авиасообщения с Москвой. В июле прибытие лайнера Astoria Grande с туристами из России в Батуми встретили акцией протеста. Полиция задержала 23 митингующих.

Тбилиси, Наталья Рязанова

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