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Понедельник, 21 августа 2023, 14:23 мск

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В США и Мексике отменили тысячи авиарейсов из-за шторма «Хилари»

На Мексику и юг США обрушился шторм «Хилари». В результате в аэропортах были отменены и перенесены тысячи рейсов. Местные власти объявляют режим ЧС.

Сначала непогода пришла в Мексику, где в результате наводнений есть разрушения и пострадавшие. Как минимум один человек погиб в городе Санта-Росалия, когда мощный поток воды перевернул его автомобиль.

В мексиканских городах Энсенада и Тихуана организовали пункты временного размещения для пострадавших из-за шторма. В нескольких районах порывистый ветер оборвал линии электропередач и повалил деревья. Местные власти привлекли военных к ликвидации последствий стихии.

В американских штатах Калифорния и Невада объявлен режим ЧС. В аэропортах Сан-Диего и Гарри Рида отменено более тысячи рейсов и задержаны еще около пяти тысяч. В Лос-Анджелесе закрыты школы и университеты.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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