В нескольких городах Нидерландов прогремели взрывы

В Нидерландах прогремела серия взрывов. Об этом сообщает газета NL Times со ссылкой на полицию.
Ночью несколько инцидентов произошли в Гааге, Амстердаме и Влардингене. Отмечается, что пострадавших нет, ущерб нанесен имуществу и недвижимости.
Так во Влардингене взрыв прогремел рядом с магазином обуви. Взрывной волной разбило витрины, повреждена дверь и обгорел фасад.
В Гааге взрывное устройство сработало рядом с домом, который был поврежден. Также ущерб нанесен припаркованному неподалеку автомобилю.
В Амстердаме в результате двух взрывов на улице Розы Люксембург и Раден Адженг Картинистраат начались пожары, которые вскоре потушили.
Все случаи расследуются полицией. Правоохранительные органы обратились к очевидцам, с просьбой сообщить детали произошедшего.
Амстердам, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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