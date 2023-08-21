В нескольких городах Нидерландов прогремели взрывы

В Нидерландах прогремела серия взрывов. Об этом сообщает газета NL Times со ссылкой на полицию.

Ночью несколько инцидентов произошли в Гааге, Амстердаме и Влардингене. Отмечается, что пострадавших нет, ущерб нанесен имуществу и недвижимости.

Так во Влардингене взрыв прогремел рядом с магазином обуви. Взрывной волной разбило витрины, повреждена дверь и обгорел фасад.

В Гааге взрывное устройство сработало рядом с домом, который был поврежден. Также ущерб нанесен припаркованному неподалеку автомобилю.

В Амстердаме в результате двух взрывов на улице Розы Люксембург и Раден Адженг Картинистраат начались пожары, которые вскоре потушили.

Все случаи расследуются полицией. Правоохранительные органы обратились к очевидцам, с просьбой сообщить детали произошедшего.

Амстердам, Зоя Осколкова

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