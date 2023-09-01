Польским военным у границы с Белоруссией дали «Леопарды» и F-16

Польские власти оснастили группу военных у границы с Белоруссией танками Leopard и истребителями F-16, заявил командир группы Podlasie Аркадиуш Миколайчик. По его мнению, создание группы заметно повысило «уровень маневренности польских вооруженных сил».

«У нас есть боевые вертолеты, истребители F-16, танки Leopard и многое другое. Мы тренируемся по различным направлениям, в том числе по тем, которые могут быть выбраны противником для военной операции», – цитирует Миколайчика «Интерфакс».

Польский военный заявил, что в распоряжении группы Podlasie находятся воздушные и сухопутные войска, налажено сотрудничество с пограничниками и спецслужбами.

«Военная оперативная группа Podlasie имеет очень широкий спектр деятельности. Это разведка, наблюдение, контакты с местным населением, от которого можно получить много информации», – добавил военный.

В начале августа Варшава объявила, что нарастит военную группировку у границы с Белоруссией до 10 тыс. человек. Они будут не только патрулировать границу, но и обеспечивать безопасность в регионе.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что польские власти настолько потеряли доверие избирателей, что используют внешнюю угрозу для привлечения граждан на свою сторону в преддверии парламентских выборов в октябре.

Варшава, Наталья Рязанова

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