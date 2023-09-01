Киев предложил утроить военный налог в 2024 году

Минфин Украины готовит поправки в Налоговый кодекс об увеличении военного налога в три раза с 1 января 2024 года. Работа ведется по поручению премьер-министра и финансового комитета Верховной рады. Бывший премьер Украины Николай Азаров опубликовал соответствующий документ минфина в своем телеграм-канале.

С 2014 года военный налог установлен для всех граждан Украины в размере 1,5% от начисленной зарплаты. В следующем году он может вырасти до 4,5%. Половину поступлений планируется направить исключительно на потребности вооруженных сил. Ожидается, что благодаря поправкам в первых же год изменений в бюджет будут поступать 8,4 млрд гривен (227,8 млн долларов) каждый месяц.

Азаров уверен, что повышение ставки – прямое указание Запада. Но президент Украины Владимир Зеленский может завернуть поправки, если решит, что личный рейтинг ему дороже отношений с союзниками.

«Налоги будут расти, тарифы будут расти – это условия Запада. Затраты растут, а западная помощь иссякает. Плюс к этому повальная коррупция в стране. Зеленский может в последний момент передумать повышать, так как это ударит по его рейтингу, но тогда он ещё сильнее войдет в конфликт с кредиторами, у которых свои цели на Украину», – пояснил Азаров.

Глава украинского Национального агентства по предотвращению коррупции Артём Сытник признал, что чиновники в стране во время войны воруют ещё наглее, пользуясь тем, что Запад и Киев тщательно скрывают от мировой общественности и от России резкий рост коррупции на Украине.

Киев, Наталья Рязанова

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