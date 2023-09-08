Украинцев предупредил о коллапсе сферы ЖКХ – СМИ

Украину ждет коллапс в коммунальной сфере, поскольку жителям планируют отключать услуги ЖКХ ради экономии бюджета, предупредил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан. В ряде регионов уже наблюдаются перебои со светом и горячей водой, пишет «Страна.ua».

«Минфин уже предупредил, что со следующего года у местных бюджетов хотят полностью забрать НДФЛ военных, а это порядка 65 млрд гривен и еще 4% от общих поступлений налога на доходы физлиц. Многие местные бюджеты могут стать дефицитными», – сказал Слобожан.

Чтобы снизить расходы бюджетов, в поселениях начнутся отключения услуг ЖКХ, уверен эксперт.

Перебои с горячей водой уже наблюдаются в Волынской, Львовской, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской, Черниговской областях. Причина в том, что с 1 сентября «Нафтогаз Трейдинг» выбросил большинство теплокоммунэнерго с торговой площадки, и греть воду просто нечем, объяснил один из тепловиков.

Электросети Украины готовы к зиме на 98%, АЭС – на 70%, а ТЭС – только на 30%, остальным нужен ремонт, пишет издание со ссылкой на сотрудника Минэнерго страны. Позже в министерстве опровергли эту информацию, заявив, что отремонтированы 70% ТЭЦ, а на остальных 30% ремонтные работы уже ведутся.

Как сообщал «Новый День», за три месяца до начала отопительного сезона доля отремонтированной энергетической инфраструктуры составляла 20%. Газовые хранилища не набрали достаточного объема топлива для обеспечения отопительного сезона. Более шести миллионов жителей находились под угрозой остаться без тепла зимой.

Киев, Наталья Рязанова

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