КНДР спустила на воду новую атомную подлодку

КНДР спустила на воду новую тактическую атомную подводную лодку. В Южной Корее заявили, что новые разработки в сфере вооружений не помогут Пхеньяну на фоне мощной совместной позиции Сеула и Вашингтона в сфере обороны.

Недавно построенная ударная подлодка станет одним из «основных подводных наступательных средств военно-морских сил» Северной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Церемония спуска на воду подводной лодки ознаменовала начало новой главы в укреплении военно-морских сил КНДР», – говорится в сообщении.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын был на церемонии и призвал к скорейшей передаче флоту «подводных и надводных судов, оснащенных тактическим ядерным оружием». Он отметил, что этого требует современная ситуация.

В Южной Корее назвали прискорбным, что северный сосед тратит ресурсы на военные разработки, а не на решение проблем в обществе. Разработки в сфере вооружений пойдут вовсе не на пользу Северной Корее, поскольку Южная Коря и США выработали «мощную совместную позицию» в сфере обороны, передает агентство «Рёнхап».

В июне американская атомная подлодка Michigan с крылатыми ракетами «Томагавк» прибыла в Южную Корею в рамках «Вашингтонской декларации», нацеленной на защиту от ядерной угрозы КНДР. В ответ северокорейское министерство обороны пригрозило применением ядерного оружия.

Пхеньян, Наталья Рязанова

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