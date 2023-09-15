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В США взорвался вагон с хлорной кислотой

В американском штате Небраска взорвался и загорелся вагон с хлорной кислотой. Жителей близлежащего населенного пункта эвакуируют. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария на крупной железнодорожной станции Union Pacific произошла накануне вечером. За взрывом последовало возгорание вагона, а затем начал распространяться едкий дым. Причина ЧП устанавливается.

Местные власти срочно эвакуируют всех жителей в радиусе 6,5 км от места взрыва. Проезд по шоссе между станцией и городом Херши закрыли для гражданских автомобилей.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, схода вагонов с рельсов не зафиксировано.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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