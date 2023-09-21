В Пентагоне признали конец эпохи превосходства американского оружия

США лишились превосходства в сфере военных технологий, заявила помощник главы Пентагона Мара Карлин. По ее мнению, одной из причин стали введенные Вашингтоном ограничения на обмен техническими достижениями.

Нынешние законы жестко ограничивают экспорт военных технологий США, что затрудняет обмен разработками с союзниками. Штатам нужно смягчить правила международной торговли оружием, чтобы не отставать от передовых достижений в области вооружений, считает Карлин.

«Они были разработаны в период, когда США владели превосходством в военно-технологической сфере и мы не особенно заимствовали что-то у других. Ситуация изменилась, и эта экосистема сейчас выглядит совсем по-другому», – приводят слова чиновника «Известия».

В США признали, что отстают в вопросе создания гиперзвукового оружия от Китая и России. Американцы еще не освоили эту технологию, а Россия уже применяла гиперзвуковые ракеты в ходе конфликта на Украине.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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