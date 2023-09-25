В Великобритании опасаются, что обещанные Украине ATACMS уйдут на черный рынок

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл предупредил, что оперативно-тактические ракеты ATACMS могут из США отправиться прямо на черный рынок. Он напомнил, что многое из переданного Украине оружия позже оказывалось в нелегальной продаже.

«Каждый раз, когда оружие передается Украине, есть шанс, что какая-то его часть окажется на черном рынке», – сказал эксперт в эфире телеканала Sky News.

Шон Белл посоветовал Вашингтону и Лондону добиться от Киева обещания, что ATACMS не будут использованы для ударов вглубь российской территории. Это может привести к «серьезной эскалации конфликта», предупредил Белл.

Как сообщал «Новый День», Запад знает об утечках на черный рынок части вооружений из военной помощи, отправленной Украине. Ещё на раннем этапе конфликта западное оружие наводнило Польшу, Румынию и другие соседние с Украиной страны. Только в июле 2023 года генеральный инспектор Пентагона признал, что военные США не могут отследить все партии оружия и снаряжения, переданные Украине. Часть вооружений якобы была украдена.

Лондон, Наталья Рязанова

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