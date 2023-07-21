Пентагон выявил случаи хищения переданного Украине оружия

Часть вооружений, направленных украинской армии, была украдена. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона США. Отследить все партии оружия и снаряжения не представляется возможным, поэтому часть из них попадает на черный рынок, передает CNN.

В отчете, датированном 6 октября, приводятся несколько примеров хищения переданного Украине имущества в период с февраля по сентябрь прошлого года. Так преступная группировка, которая выдавала себя за сотрудников гуманитарных организаций, украла бронежилеты на общую сумму 17 тысяч долларов. Затем бойцов добровольческого батальона уличили в краже 60 винтовок и тысячи боеприпасов. Предположительно, они собирались сбыть оружие на черном рынке.

Отмечается, что эти попытки хищения были пресечены украинскими спецслужбами. В то же время Киев не смог провести мониторинг военной техники, полученной от Вашингтона в 2022 году. Тогда как контроль за экспортом снаряжения затруднен из-за ограниченного присутствия США в стране. Если технику отследить еще как-то можно, то вести мониторинг снаряжения и боеприпасов становится все сложнее.

Стоит отметить, что это не первые подобный сигнал. Ранее британские власти указывали на то, что направленное Украине вооружение крайне редко не доходит до линии фронта, но все же сообщения о передаче оружия и оборудования третьим сторонам действительно поступали. Кроме того, в Министерстве обороны РФ заявляли о том, что часть отправленного ВСУ оружия попала на черный рынок и «расползлась по Ближневосточному региону».

Вашингтон, Зоя Осколкова

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