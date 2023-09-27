Более 47 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению

Более 47 тыс. жителей Нагорного Карабаха прибыли на территорию Армении, сообщили в пресс-службе армянского премьера. Число вынужденных переселенцев растет каждый день.

«Мне только что сообщили новые данные: мост через Хакари пересекли уже 47 115 человек», – приводит слова пресс-секретаря Назели Багдасарян РИА Новости. Утром число перешедших единственный КПП на армяно-азербайджанской границе составляло 42,5 тыс. человек.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев признал, что не все проживающие в Карабахе армяне смогут принять азербайджанскую модель политик и экономики. По данным Еревана, в Нагорном Карабахе проживали порядка 120 тыс. армян.

Российские миротворцы помогали переселенцам перейти на армянскую территорию и принимали эвакуированных людей в своем расположении. Людей обеспечили едой и местом для сна.

Ереван, Наталья Рязанова

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