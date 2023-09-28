Япония 5 октября начнет второй этап сброса радиоактивной воды

Япония с 5 октября вновь начнет сбрасывать в океан радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1». Во втором раунде компания TEPCO планирует сбросить 7800 тонн воды за 17 дней, передает телеканал NHK.

Оператор аварийной АЭС компания TEPCO провела контрольные замеры и решила продолжить сброс воды в океан. Пробы морской воды брали каждый день в 10 местах в радиусе трех километров от точки сброса. По данным компании, самая высокая концентрация трития составила 10 беккерелей на литр при допустимом пределе в 700 беккерелей.

Первый этап длился 19 дней, с 24 августа по 11 сентября было сброшено 7788 тонн радиоактивной воды. Второй этап продлится 17 дней. Начиная с 5 октября в океан отправят 7800 тонн воды, охлаждавшей аварийный реактор АЭС.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что пока не выявили опасных последствий для России от сброса радиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима-1». Но существует эффект накопления, и последствия еще проявятся, потому что процесс только начался.

Токио, Наталья Рязанова

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