В Армению приехали почти 85 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха

Почти 85 тыс. переселенцев из Нагорного Карабаха приехали в Армению, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян. Еще 117 мирных жителей из Карабаха находятся в расположении российских миротворцев.

«На данный момент из Нагорного Карабаха в Армению въехали 84 770 перемещенных лиц», – цитирует сообщение Багдасарян «Интерфакс». На 27 сентября мост через Хакари пересекли 47 115 жителей Карабаха.

Еще 117 мирных жителей, в их числе 50 детей, остаются в расположении российского миротворческого контингента. Они пока не могут вернуться в свои дома, но российские военные обеспечили их местами для сна, горячей едой, доступом к медицинской помощи, пояснили в Минобороны РФ.

Также миротворцы доставили в Степанакерт 12 тонн гуманитарного груза: продукты, медикаменты, предметы первой необходимости. Во время доставки гуманитарная колонна помогла мирным жителям, уезжающим из Карабаха. Всем нуждающимся раздали питьевую воду, хлеб и детское питание.

Ереван, Наталья Рязанова

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