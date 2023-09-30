Румыния усиливает военную группировку на границе с Украиной

Румыния усиливает оборонительные позиции вблизи границы с Украиной – в район Дуная перебрасываются дополнительные средства ПВО и оборудуются новые военные наблюдательные пункты, передает Reuters со ссылкой на источники в румынском министерстве обороны.

Как сообщается, дополнительные меры безопасности предпринимаются на фоне растущей обеспокоенности Бухареста в связи с возможным распространением украинского конфликта на соседние государства и падением беспилотника, обломки которого в начале сентября были обнаружены на территории Румынии поблизости с украинской границей. Их принадлежность не установлена. Ранее представители киевского режима заявляли, что там якобы взорвался российский беспилотник и требовали от Бухареста жесткой реакции в адрес Москвы на это событие. При этом президент Румынии Клаус Йоханнис первоначально категорически отвергал такие предположения и возможность падения российского беспилотника на территории его страны.

Как отмечает Reuters, власти Румынии решили также расширить бесполетную зону и разместили четыре дополнительных американских истребителя F-16.

Бухарест, Светлана Антонова

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