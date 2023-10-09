Авиасообщение в Гамбурге приостановлено из-за угрозы теракта

Аэропорт Гамбурга был временно закрыт на прилет и вылет из-за угрозы теракта на самолете, прилетевшем из Ирана. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Сообщение о бомбе на самолете, прибывшем из Тегерана, поступило по электронной почте. В полиции Гамбурга отнеслись к этому со всей серьезностью. Аэропорт закрыли как для приема самолетов, так и для отправления рейсов.

Борт прибыл в воздушную гавань по расписанию и был отправлен в специальную зону для проверки. 198 пассажиров и 16 членов экипажа эвакуировали. Сам самолет и весь багаж обыскивают правоохранители.

Гамбург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»