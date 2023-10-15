«Смертный приговор для пациентов»: ВОЗ призвала Израиль отменить приказ об эвакуации больниц в Газе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осудила требование Израиля об эвакуации 22 медучреждений с севера сектора Газа на юг анклава. По мнению ВОЗ, это равносильно смертному приговору для пациентов. В больницах проходят лечение свыше 2 тыс. пациентов.

«Принуждение более 2 тыс. пациентов к переезду в южную часть сектора Газа, где медицинские учреждения уже работают на пределе возможностей и не в состоянии справиться с резким ростом числа пациентов, может быть равнозначно смертному приговору», – говорится в заявлении ВОЗ.

В организации отметили, что многие пациенты в тяжелом состоянии рискуют столкнуться с ухудшением своего состояния или умереть, если будут отрезаны от жизненно важной медицинской помощи во время эвакуации.

Принудительная эвакуация пациентов и медицинских работников «еще больше усугубит нынешнюю гуманитарную катастрофу и катастрофу в области общественного здравоохранения» в секторе Газа, подчеркнули в ВОЗ.

Организация призвала Израиль немедленно отменить приказ об эвакуации больниц и обеспечить защиту медучреждений, медицинских работников, пациентов и гражданских лиц.

ВОЗ повторила призывы к немедленной и безопасной доставке предметов медицинского назначения, топлива, чистой воды, продуктов питания и другой гуманитарной помощи в заблокированный сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.

Тем временем, управление ООН по координации гуманитарных вопросов предупредило, что топлива во всех больницах Газы осталось на 48 часов работы резервных генераторов. Прекращение работы генераторов немедленно поставит жизни тысяч пациентов под угрозу, сказано в заявлении.

На ситуацию в Газе отреагировали в Китае. Глава МИД КНР Ван И заявил, что действия Армии обороны Израиля в палестинском анклаве «вышли за рамки самообороны». Чиновник призвал израильские власти и ЦАХАЛ «по-настоящему прислушаться к призывам международного сообщества и Генерального секретаря ООН прекратить коллективное наказание жителей Газы», сообщается на сайте китайского МИД.

«Китай выступает против любых действий, которые причиняют вред гражданскому населению, поскольку они нарушают основы человеческой совести и основные нормы международного права, и осуждает их», – подчеркнул дипломат. Он также заявил о необходимости «как можно скорее открыть каналы гуманитарной помощи и обеспечить основные потребности населения Газы».

Напомним, 7 октября базирующаяся в секторе Газе палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на объекты ЦАХАЛ и еврейские поселения на юге Израиля. В ответ израильская армия начала военную операцию против ХАМАС. Также Израиль объявил блокаду сектора Газа и потребовал от 1,1 млн жителей северной части анклава эвакуироваться на юг, дав на это сутки. Позже Тель-Авив дважды продлял сроки. ЦАХАЛ ежедневно наносит массированные авиаудары по сектору Газа, готовясь к наземной операции в Газе. Ожидалось, что операция начнется в эти выходные, однако Израиль отложил ее на несколько дней из-за погодных условий.

Меж тем Иран пригрозил Израилю ответом в случае, есть Тель-Авив начнет наземную операцию в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на источники. Соответствующее послание для Израиля передал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян специальному координатору ООН по ближневосточному мирному урегулированиюю Тору Веннесланду на встрече в Бейруте. Если Израиль вторгнется в Газу, Тегеран будет «вынужден ответить», предупредил Абдоллахиян, отмечает издание. Как именно, глава МИД Ирана не уточнил.

Москва, Наталья Петрова

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