Во Франции «заминировали» школу, где был убит учитель

Во Франции поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в лицее, где ранее был убит учитель и пострадали два человека. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Сообщение о минировании было направлено в школу Гамбетта в городе Аррас. Учеников и преподавателей эвакуировали.

В настоящее время учебное заведение оцеплено. На место прибыли взрывотехники и правоохранители.

Нападение на лицей произошло 13 октября. Вооруженный ножом мужчина убил учителя и ранил еще двоих. Подозреваемого задержали. В то же день премьер-министр Франции Элизабет Борн после совещания в Елисейском дворце под председательством президента Эмманюэля Макрона объявила о введении в стране режима «террористическая угроза».

Париж, Зоя Осколкова

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