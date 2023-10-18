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Среда, 18 октября 2023, 08:28 мск

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В Турции протестующие у консульства Израиля разгромили McDonald's

Фото: Pixabay

В Стамбуле протестующие собрались у генерального консульства Израиля. Когда демонстрантам не удалось пробраться на территорию дипмиссии, они принялись громить ресторан быстрого питания известной американской сети McDonald's.

Люди собрались перед генконсульством Израиля в знак протеста против атаки на больницу в секторе Газа. Протестующие держали в руках турецкие и палестинские флаги и скандировали лозунги, передает TRT Haber. Некоторые возносили молитву, другие сжигали израильские флаги и бросали яйца в здание израильского диппредставительства.

Участники акции также попытались прорваться через заграждения к консульству, но силовики разогнали их с помощью слезоточивого газа. Тогда разъяренная толпа принялась бить окна ресторана McDonald's.

Протесты прошли и в других турецких городах: Кайсери, Газиантеп, Шанлыурфа, Кахраманмараш, Малатья. Сообщается, что столкновения происходят и в Ливане, где в Бейруте люди собрались возле посольства США и здания ООН. Полиция применяет перцовый газ и водометы.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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